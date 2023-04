Empoli, Caputo: "Oriundi in Nazionale? Ecco cosa penso..."

ROMA - Dopo la vittoria contro il Lecce, l'attaccante dell'Empoli Francesco Caputo, ha parlato ai microfoni di Sky Sport. Ecco il suo pensiero sugli oriundi in Nazionale: "Sinceramente non voglio entrare nel merito della convocazione di Retegui. Ho analizzato il periodo degli attaccanti italiani, Immobile e Belotti stanno facendo fatica, è stato un anno difficile ma non siamo secondi a nessuno. Mancini fa le scelte e dobbiamo accettarle, in ogni senso”. Empoli, Zanetti vince lo scontro diretto contro il Lecce