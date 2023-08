Empoli, Zanetti: "Caprile? Tutti possono sbagliare. Baldanzi resta"

EMPOLI - "Ho visto una squadra in crescita che ha fatto una partita buona, aggressiva, con importanti occasioni. Ci stava stretto anche il pari, invece abbiamo perso per un episodio che ci sta". Lo ha dichiarato Paolo Zanetti, allenatore dell'Empoli, dopo il ko con il Verona: "Un errore individuale che va affrontato da squadra - prosegue Zanetti - e la squadra, rispetto alle prime uscite sta facendo passi avanti. Caprile ha 20 anni e doti importanti, ci può stare sbagliare. A Vicario è successo, è successo anche a Caprile che ha talento e personalità. Abbiamo letto benissimo la partita, non siamo al 100% ma ogni giorno mettiamo un mattoncino in più, mi è piaciuta la nostra prestazione".