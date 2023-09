Empoli, mirino sulla Roma: Maldini torna tra i convocati?

L'Empoli ha messo il mirino sulla Roma e in mattinata ha svolto una intensa seduta d'allenamento. Tanti dubbi per Zanetti che dovrebbe ripartire dal 4-3-3. Con Caprile fuori per infortunio, in porta toccherà a Berisha, in difesa spazio a Bereszynski e Pezzella sulle fasce e a Walukiewicz e Luperto in mezzo alla difesa. A centrocampo Marin sarà il regista con Maleh e Fazzini interni. In avanti il tridente Baldanzi, Caputo, Cambiaghi.