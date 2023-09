Empoli, Zanetti prima della Roma: vi dico come fermo Dybala e Lukaku

L'Empoli vuole provare a fare lo sgambetto alla Roma, in un Olimpico nuovamente sold-out. Alla vigilia della sfida contro i giallorossi, le parole dell'allenatore dei toscani Paolo Zanetti. Ecco cosa ha detto: “La Roma ha un punto in classifica e questo fa capire che la partenza sia stata complicata per tanti e non solo per l'Empoli. Andiamo ad affrontare una partita molto difficile: ambiente caldissimo, che però deve rappresentare uno stimolo in più per i ragazzi. Dobbiamo andare oltre noi stessi, però senza aiutarci e senza cinismo non ci riusciremo. Desideriamo essere all’altezza, ma il lavoro svolto in settimana mi rende tranquillo e quindi ho grande fiducia nel gruppo“.