Empoli, Andreazzoli: "C'è stata la reazione che mi aspettavo"

Un esordio non buono in termini di risultato, ma una prestazione che può far sperare per il proseguo del campionato. Aurelio Andreazzoli, tecnico dell'Empoli da pochi giorni dopo il subentro a Zanetti, ha analizzato il ko casalingo contro l'Inter. "La nostra partita l'abbiamo vinta, ci eravamo posti un obiettivo, quello del confronto, davanti a una squadra che ha una qualità estrema e una struttura fisica che ti mette in difficoltà. Noi siamo riusciti a fare quello che volevamo, li abbiamo anche messi in difficoltà negli ultimi venti minuti. E' stata una reazione che mi aspettavo e che pretendo e di cui abbiamo necessità. I ragazzi l'hanno fatto, ho fatto un plauso convinto a loro".