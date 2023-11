Empoli, si ferma Baldanzi: non ci sarà contro il Napoli

Brutte notizi per Andreazzoli in vista della gara contro il Napoli . Tommaso Baldanzi , stella dell' Empoli , non potrà infatti prendere parte alla partita a causa di un infortunio.

Empoli, le condizioni di Baldanzi

Di seguito il comunicato ufficiale pubblicato dall'Empoli sul proprio sito: "Empoli Football Club comunica che il calciatore Tommaso Baldanzi ha riportato un trauma contusivo-distorsivo alla caviglia destra e non sarà disponibile per la gara di domani contro il Napoli oltre a non poter rispondere alla chiamata della Nazionale Under 21".