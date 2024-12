Brutte notizie per l' Empoli : dopo l'infortunio accusato al 9' del match contro il Verona al Bentegodi, Pietro Pellegri si è sottoposto a tutti gli accertamenti del caso, che hanno confermato la rottura del legamento crociato del ginocchio sinistro .

Empoli, grave infortunio per Pellegri

Stagione praticamente finita per un infortunio era apparso subito grave vista la reazione del giocatore in campo, che ora dovrà sottoporsi a intervento chirurgico per poi affrontare una lunga riabilitazione.