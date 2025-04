D'Aversa ricorda Graziano Fiorita e si commuove in diretta tv: "Lasciatemi dire una cosa..."

"Concedetemi un abbraccio alla famiglia di Graziano Fiorita , che in queste ore ha vissuto un momento drammatico. Era una persona alla quale ero molto legato". Così Roberto D'Aversa al termine di Bologna-Empoli 2-1 , semifinale di ritorno di Coppa Italia , che ha consentito ai rossoblù di staccare il pass per la finale di Roma . L'allenatore degli azzurri si è commosso ricordando il fisioterapista del Lecce , improvvisamente scomparso mentre era con la squadra nel ritiro di Coccaglio prima della partita con l' Atalanta , rinviata.

D'Aversa: "Usciamo da questa semifinale storica con onore"

D'Aversa ha concluso l'intervento in diretta tv su Mediaset trattenendo a stento le lacrime. Per quanto riguarda la sua disamina postpartita ha dichiarato: "Usciamo da questa semifinale storica con onore. Il rammarico è per la partita d'andata nella quale abbiamo commesso errori contro una delle squadre migliori del campionato. Stasera i ragazzi hanno fatto una partita seria, contro una grande squadra. Nelle prossime partite cercheremo di dimostrare di meritare la permanenza in Serie A, credo che con questo spirito sia possibile".

Bologna-Empoli, D'Aversa: "Konate e Kovalenko hanno fatto una buona gara"

Su Colombo: "È un giocatore importante, la scelta di Solbakken era programmata perché domenica abbiamo una partita importante. Volevo vedere Solbakken dall'inizio, ma in questo momento abbiamo bisogno di tutti. Konate e Kovalenko hanno fatto una buona gara. Difficilmente riesco a essere contento quando perdo una partita".