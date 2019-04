Serie A Fiorentina, Pioli: «Ho visto personalità, ma dovevamo chiuderla prima»

ROMA - "Dovevamo chiudere noi avanti il primo tempo. Poi se non concretizzi la Roma ti riprende il risultato, è una squadra forte". Così Stefano Pioli, dopo il 2-2 della sua squadra in casa dei giallorossi: "Abbiamo comunque fatto una gara di personalità. Troppi pareggi? Hanno determinato la nostra classifica - ammette in conferenza stampa -, alcuni di questi potevano essere vittorie. Ci sono dei rimpianti, ma mancano ancora altre partite e rimane ancora una semifinale di Coppa Italia. La squadra ha ricominciato a giocare come sa, questo è positivo, ma dobbiamo alzare il livello di attenzione. Chiesa? A fine partita non avvertiva dolore, è stato curato bene dallo staff ed ora è a posto. Muriel giù di tono? Se non fosse andato in Nazionale sarebbe stato meglio, per me ha però retto bene 90'. Cosa ci manca? Dobbiamo chiudere le partite, per evitare i rischi. I ragazzi non sono contenti ma ho rivisto alcune cose della Fiorentina che piace a me. Ora abbiamo due partite consecutive in casa e dobbiamo sfruttarle. Gerson? Non è ancora consapevole della sua forza: credo nelle sue qualità ma può fare molto di più. In campionato probabilmente non riusciremo a fare meglio dello scorso anno, ma c'è la possibilità di andare in finale di Coppa Italia - conclude -".

L'ex Gerson spaventa la Roma, Perotti evita il ko

ROMA-FIORENTINA 2-2: LA CRONACA