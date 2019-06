Addio al regista Franco Zeffirelli, grande tifoso della Fiorentina

ROMA - Giornata di lutto per Firenze e per la Fiorentina: è morto stamani nella sua casa di Roma il regista Franco Zeffirelli, all'anagrafe Gian Franco Corsi Zeffirelli. "Si è spento serenamente - riferiscono i familiari - dopo una lunga malattia, peggiorata negli ultimi mesi". Il maestro Zeffirelli, dopo i funerali di cui stabilire ancora luogo e data, riposerà nel cimitero monumentale delle Porte Sante di Firenze, città dove era nato il 12 febbraio 1923. In occasione del suo 96esimo compleanno il club Viola lo aveva omaggiato con una maglia celebrativa con il suo nome e il numero 96.

Il cordoglio della Fiorentina

"Tutta la Fiorentina piange la scomparsa del grande Maestro Franco Zeffirelli. Genio fiorentino del teatro e del cinema e grande tifoso della 'viola'". Cosi' la società viola sulla scomparsa del grande regista. "Le mie più sentite condoglianze per la scomparsa di un grande uomo", il messaggio di cordoglio del presidente Rocco Commisso.