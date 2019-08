Fiorentina, ufficiale l'acquisto di Ribery: "Mi manda Toni"

ROMA - Franck Ribery è ufficialmente un nuovo giocatore della Fiorentina. La società viola ha comunicato in una nota di aver "tesserato il calciatore" francese. L'ex Bayern sarà presentato domani, alle 17.30, all'interno della sala stampa dello stadio "Artemio Franchi". A partire dalle 20, invece, l'impianto aprirà i cancelli della Tribuna ai tifosi viola per dare a tutti la possibilità di salutare il nuovo giocatore. Nella notte sono stati limati gli ultimi dettagli dell'accordo tra il giocatore e la società viola e adesso, dopo dodici stagioni in Bundesliga con la maglia del Bayern Monaco, il francese è pronto ad approdare in Serie A.

Il viaggio e l'arrivo a Firenze

L'attaccante, questa mattina, era in viaggio verso Firenze e a testimoniarlo è stata proprio una sua storia Instagram: sul profilo ufficiale di Ribery, infatti, si vede il giocatore immortalato su un aereo e la scritta "Allez!". La moglie Wahiba ha poi aggiunto un'altra storia con scritto "Con voi", accompagnato da un cuore viola. Arrivato all'aeroporto "Vespucci", ad attendere il francese c'era un bagno di folla in delirio: Ribery, con la sciarpa viola al collo e accompagnato da Antognoni e Dainelli, si è fermato qualche secondo per salutare i tifosi e firmare qualche autografo.

Le prime parole di Ribery

Appena atterrato a Firenze, Ribery dichiarato: "Sono contento, felice. Ho già parlato con le persone della Fiorentina, ho parlato anche con Luca Toni che mi ha detto che la Fiorentina è un club grande, che la città è bella. Mi piace anche la lingua italiana, anche se ancora non la parlo perfettamente".

Le parole di Nardella e Barone

"Questo è davvero un gran bel giorno, siamo tutti felici per l'arrivo di Ribery". Così Joe Barone, l'uomo di riferimento del proprietario della Fiorentina Rocco Commisso. C'è grande euforia all'interno della Fiorentina e tra i tifosi per l'approdo del campione francese appena sbarcato a Firenze. "Domani sera lo presenteremo a tutta la città - ha annunciato Barone - apriremo lo stadio Franchi perché tutti possano salutare Ribery, ci aspettiamo un Franchi pieno come merito questo campione". Intanto Commisso è atteso per venerdì, per salutare il neo acquisto e spronare la Fiorentina in vista del debutto in campionato contro il Napoli. "Benvenuto a Firenze Franck Ribéry! Siamo entusiasti del tuo arrivo alla Fiorentina e non vediamo l'ora di vederti in campo!". Lo ha scritto, sul proprio profilo Facebook, il sindaco di Firenze Dario Nardella in riferimento all'arrivo in città del campione francese.