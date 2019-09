Commisso: "Voglio un gol di Chiesa contro la Juve. Ribery? Un campione"

FIRENZE - Nella tarda serata di ieri, Rocco Commisso, presidente e proprietario della Fiorentina, ha parlato della sfida che aspetta i Viola oggi contro i campioni in carica della Juventus: "Mi aspetto che Fiorentina-Juventus sia una bellissima partita, rispetto per tutti, che la nostra squadra dia tutto e poi quel che succede, succede". Durante tutta l'estate, inoltre, si è parlato tanto di un possibile trasferimento di Federico Chiesa alla Juventus. Il figlio d'arte, invece, è rimasto in Toscana a lottare per la Fiorentina e si ritroverà di fronte proprio la Juve al Franchi, così Commisso si augura una sua rete: "Sarebbe bellissimo un gol di Federico Chiesa con la Juventus. A Federico manca il gol; l'ho visto nella partita contro la Finlandia, ha fatto benissimo". Poi si sbilancia anche sulla sfida nella sfida tra Ronaldo e Ribery: "Sarà una bellissima sfida, una bellissima partita, vista in tutto il mondo, anche negli Stati Uniti. Si parla tanto di questa squadra, i fiorentini ci tengono tantissimo e anche io. Ribery ha cuore, forse ha un po' l'età avanzata, ma ho sentito come tratta i più giovani ed è un campione".

"Fast, fast, fast"

E' una presidente che va veloce Rocco Commisso, come ben si è potuto intuire fin dalla sua presentazione da presidente viola. I tifosi della Fiorentina sembrano fidarsi e allora Commisso vuole ripagarli con il mercato e i risultati. Il presidente viola, tuttavia, non si lascia andare a facili entusiasmi e riguardo la gente di Firenze dichiara: "L'affetto della gente per me? Non posso nemmeno parlare - ha confermato Commisso - Fino ad ora i fiorentini mi hanno accettato, quel che succederà in futuro non lo so. Posso dire che stiamo lavorando su tutti i fronti. E' finita l'estate con il calciomercato, ma continuiamo a lavorare sullo stadio, il centro sportivo; abbiamo diversi incontri, e come ho detto 'fast, fast, fast'".