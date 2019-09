Fiorentina, Ribery: "Avrei voluto che mio primo gol regalasse la vittoria"

FIRENZE - La Fiorentina, contro l'Atalanta ieri sera, per poco non ha portato a casa una grande vittoria, che sarebbe stata la prima in campionato dopo mesi. Il campo ha detto altro, e il gol del 2-2 di Castagne è stato una beffa. Autore di una rete di pregevole fattura, la prima con la sua nuova squadra, il fuoriclasse francese Franck Ribery ha voluto ringraziare i tanti tifosi viola che si sono complimentati con lui, postando sulle Instagram Stories le storie in cui era stato taggato, nonchè questo messaggio di incoraggiamento: Questo il messaggio sulle Instagram Stories del francese: "Grazie ragazzi per tutti i vostri messaggi. Avrei desiderato che il mio primo gol in viola segnato ieri sera ci regalasse la vittoria. Andrà meglio la prossima volta. Forza Viola".

Fiorentina, Chiesa e Ribery non bastano. Crollo finale, 2-2 con l'Atalanta