Ribery attacca FIFA 20: "Ma questo chi è?"

"Ma quello non sono io!", avrà pensato Franck Ribery vedendosi su FIFA 20. La maglia viola è quella della Fiorentina, il numero anche è giusto, il 7, ma il viso... mh, quello proprio no. Su Twitter il campione francese, scherzandoci su, ha chiesto ironicamente al profilo ufficiale del videogioco: "Chi è questo?". Caro Franck, dovresti essere tu, ma in effetti di Ribery c'è poco. Al massimo la conduzione di palla, nient'altro. La riproduzione virtuale dell'ex Bayern non somiglia all'originale e Ribery se ne è accorto mentre giocava con i suoi figli. "Scarface" si può consolare con il 1° posto nella top 11 della Serie A dopo 7 giornate.

Serie A, la Top 11 dopo 7 giornate: Ribery è il re, non c'è Ronaldo