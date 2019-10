La rivelazione di Chiesa: "Il mio segreto? Sette minuti nell'acqua gelida"

FIRENZE - "A quale sportivo mi ispiro? Senza alcun dubbio a Kylian Mbappé". Federico Chiesa non nasconde la propria ambizione, l'esterno della Fiorentina vuole diventare uno dei giocatori più in vista al mondo. "Considerando quello che sta facendo Mbappé - ha dichiarato Chiesa a Men's Health - e la sua giovane età mi ispiro a lui. L'allenamento è fondamentale, mi ha permesso di arrivare a questi livelli e spero mi porti a livelli ancora più alti".

La Top 11 degli Under 21 più preziosi della Serie A

Una routine serrata

Chiesa rivela le sue abitudini di allenamento: "La velocità e l'agilità le alleno in palestra facendo esercizi di frequenza, sono esercizi da fare con una scaletta ben definita: movimenti rapidi in velocità nel minor tempo possibile. Per la velocità mi alleno anche in campo facendo scatti con i birilli e i cambi di direzione. Sono altrettanto importanti gli esercizi di prevenzione". Recuperare le energie è fondamentale: "Aiutano moltissimo a dare il massimo nel match successivo, giocando sempre è importante recuperare bene e velocemente. Dopo ogni allenamento resto sette minuti nell'acqua gelata".