Fiorentina, le scuse di Ribery sui social: "Mi dispiace per ieri, ero molto nervoso"

ROMA - Franck Ribery rischia una squalifica pesante dopo il gesto di ieri quando, al termine della partita persa dalla Fiorentina contro la Lazio, ha spintonato l'assistente Passeri nel finale concitato con i giocatori viola che protestavano con l'arbitro Guida per la convalida del gol di Immobile. Il giocatore francese si è preso il cartellino rosso a tempo scaduto e rischia almeno 4 giornate di stop. In giornata, la decisione del giudice sportivo.

Ribery fuori controllo spinge l'assistente Passeri: rischia un lungo stop

Le scuse di Ribery sui social network

In attesa di conoscere quale sarà la punizione del giudice sportivo, Ribery si scusa. "Mi dispiace molto per ieri sera - scrive il giocatore della Fiorentina sui social - Chiedo scusa ai miei compagni, al mister, ai tifosi. Chiedo scusa anche al signor Passeri perchè a fine partita ero molto nervoso e dispiaciuto e spero possa comprendere quale era il mio stato d'animo. Io vorrei sempre stare in campo e dare una mano ai miei compagni, perchè sono venuto qui a Firenze per questa città e questa società e mi aspetto per la Fiorentina più attenzione, l'attenzione che viene data agli altri club, per il grande lavoro che stiamo facendo ogni giorno tutti quanti insieme".