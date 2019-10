Fiorentina, nuovo stadio più vicino

FIRENZE - Buone notizie per la Fiorentina e il suo presidente Rocco Commisso. Nelle scorse ore, infatti, è stato fatto un altro passo avanti dal Comune di Firenze verso la realizzazione del nuovo stadio. Dopo la delibera di indirizzo dello scorso 14 ottobre, a Palazzo Vecchio è stata approvata l'esclusione della variante dalla valutazione ambientale strategica. All'incontro di venerdì scorso tra il Sindaco Nardella e il patron viola Commisso, sono seguite le prime valutazioni approvate dalla giunta comunale. E' inoltre in corso di definizione la delibera per l'adozione della variante sull'area Mercafir, nella zona nord ovest del capoluogo toscano. La suddetta variante consentirà la vendita dell'area in cui verrà realizzato il nuovo impianto del club gigliato. (Ha collaborato Italpress)