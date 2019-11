Fiorentina, Montella: "Nella ripresa risposta importante"

FIRENZE - "Non mi è piaciuto l'atteggiamento del primo tempo. Non so il motivo, forse la troppa ansia di dover vincere o il fatto che in campo ci fossero 5-6 giocatori sotto i 23 anni". Questo il pensiero di Vincenzo Montella dopo il pareggio casalingo della Fiorentina. "La squadra, nella ripresa, ha dato una risposta importante, questo è un genere di partite difficile da riprendere. Ho visto i ragazzi più coraggiosi e veloci, questo mi rende soddisfatto. Per alzare il livello però serve più precisione. Pedro? Si sta ambientando e sta crescendo, ci vuole più pazienza nel giudicare". Gli attaccanti sono rimasti a secco ancora una volta: "Non sono preoccupato dal loro rendimento. Sono giovani e diventeranno l'ossatura del nostro futuro, stanno già dando più di quello che mi aspettavo. Anche io sono giovane (ride ndc), fate sbagliare anche me". Sul momento, anche storico, dei viola: "Abbiamo una nostra identità, c'è entusiasmo e in questo ambiente mi sto divertendo, spero si stiano divertendo anche gli altri. C'è un clima accesso che dobbiamo essere bravi a mantenere tale, nessuno si aspettava di vederci lì. Noi proviamo a fare calcio ed ho visto poche squadre giocare meglio della Fiorentina".

FIORENTINA-PARMA 1-1: LA CRONACA