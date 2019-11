Hollande: "Ribery gran dribblatore, spero torni in Francia per allenare i giovani"

FIRENZE - "Franck Ribery è un giocatore di età avanzata, a volte è un po' brutale ma è un grande dribblatore, ha un buono spirito e spero che torni prima o poi in Francia per allenare i nostri giovani". Sono queste le parole dell'ex presidente francese François Hollande, a Firenze per partecipare a un evento a Palazzo Vecchio, interpellato su cosa pensasse di Franck Ribery. L'attaccante ex Bayern Monaco, passato in estate alla Fiorentina, sta ancora scontando la squalifica di tre giornate rimediata contro la Lazio per aver spinto l'assistente Passeri nel concitato finale di gara contro i biancocelesti. Dopo aver saltato le partite contro Sassuolo (vittoria per 2-1) e Parma (1-1), il francese dovrà attendere anche la partita di domenica alle 12.30 contro il Cagliari prima di tornare a disposizione di Montella. Ribery sembra essersi guadagnato fin da subito il cuore dei tifosi viola, riuscendo a incantare il pubblico del Franchi con gol e giocate di alta scuola. Già due le reti in nove partite di campionato.