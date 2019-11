Fiorentina, tre uomini per un gemello di Ribery

FIRENZE - Gli è bastato tornare intanto in amichevole per accendere la sua squadra, ma adesso Franck Ribery cerca il suo… gemello. Toccherà a Montella trovare la migliore versione offensiva della Fiorentina che fin qui in trasferta è andata in gol 10 volte (9 più l’autogol di Palomino a Bergamo, innescato dal tiro di Chiesa) sulle 18 reti totali. C’è intanto la soluzione classica, quella attuata nelle sette gare consecutive, dalla sfida contro la Juventus di metà settembre a quella con la Lazio, fino alla squalifica del francese, con Chiesa chiamato a fare da partner d'attacco all’ex Bayern. E’ di certo l’ipotesi che ha visto il figlio d’arte rendere al meglio (2 gol e 4 assist), ma anche quella che gli avversari più conoscono. Ed ecco che allora, a Chiesa potrebbe essere chiesto maggiore sacrificio fisico, abbassandosi sulla linea del centrocampo (a 5) e andando a prendere il posto che fin qui è stato di Lirola.

In questo caso Boateng, la cui candidatura continua a restare forte, potrebbe andare a sistemarsi al fianco di Ribery, giacché i due hanno fraseggiato insieme pure nell’ultimo test, mostrando un feeling crescente. Sono i due giocatori di maggiore esperienza di questa giovane Fiorentina, quelli che puntano a far fare al gruppo il salto di qualità, col ghanese che non aspetta altro se non riprendersi spazio e gol. Con un 4-3-3, invece Chiesa e Ribery andrebbero sulle corsie esterne, magari proprio con Boateng ancora nelle vesti di “falso nueve”.

