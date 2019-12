Fiorentina, Montella: "Se dopo la sosta ci sarò ancora farò di tutto per invertire il trend"

FIRENZE - "La differenza tra le due squadre stasera era evidente, loro meritavano di vincere, ma numericamente la sconfitta non ci sta". Così un deluso Vincenzo Montella dopo la pesante sconfitta, 4-1, subita dalla Fiorentina con la Roma. "Ci abbiamo provato fino alla fine - ha proseguito ai microfoni di Sky -, siamo rimasti attaccati alla partita fino al 3-1. Tutti hanno dato quello che avevano e li ringrazio, c'è poco altro da dire. Nel nostro momento migliore il loro uno-due ha spaccato la partita. Mi dispiace tantissimo, ma credo che chi era allo stadio ha visto l'impegno di tutti. Soluzioni? Avevamo trovato il nostro equilibrio e abbiamo perso i nostri due attaccanti titolari, a centrocampo un calo fisiologico, nell'arco della stagione può starci. A me interessa che la squadra sia convinta e che tutti si aiutino tra di loro. Ora arriva la sosta, e ve lo anticipo prima che me lo chiediate, se ci sarò ancora io farò di tutto per invertire il trend. Classifica? Non è in linea con il nostro valore, ma ci è successo di tutto no? Bisogna considerare anche le situazioni che capitano, anche se possiamo fare di più. Al netto dei calciatori che abbiamo siamo competitivi, la squadra è stata fatta in 40 giorni e alcuni obiettivi prefissati non sono arrivati, ma è chiaro che dobbiamo far meglio. Il calcio è fatto di episodi e le partite vengono determinate da chi ha qualità, come si è visto oggi. Ma sono contento e orgoglioso che i ragazzi oggi abbiano dato tutto quello che potevano" ha concluso Montella.

