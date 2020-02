Fiorentina, Pradè: "Non siamo come ci ha dipinto il Giudice Sportivo"

FIRENZE - Nella conferenza stampa indetta dalla Fiorentina dopo le polemiche scatenate dalla sfida contro la Juve, prende la parola il direttore sportivo Daniele Pradè: "Devo ringraziare Commisso perché non mi era mai capitato di vedere così tanti investimenti. Lui voleva lavoro per il presente e il futuro e spero che sia tutto rivolto a questa idea. Giudice Sportivo? Dobbiamo chiudere qui questa situazione. In un momento così importante, la notizia sono gli investimenti del club. Vogliamo voltare pagina. Io sono una persona rispettata da tutti nel mondo del calcio, non penso di essere stato irriguardoso. Faremo ricorso perché faremo sentire le nostre ragioni. Non siamo le persone dipinte dal comunicato del Giudice. Si distoglie l'attenzione dal campo e dalla nostra crescita e non ci interessa".

Assieme a Pradè, dice la sua anche il braccio destro del patron viola, Joe Barone: "Voglio ringraziare Commisso per gli investimenti fatti a gennaio. Io e Pradè abbiamo tanto per portare i giocatori che abbiamo presentato. Oggi abbiamo ricevuto il comunicato della procura federale per le multe, faremo ricorso immediatamente per capire dove arrivano e il perché abbiamo ricevuto queste multe (55mila euro totali tra i dirigenti viola, ndr). Vorrei evitare il passato dell'ultimo weekend e concentrarci sul mercato e sulla partita di sabato contro l'Atalanta. E' giusto per i ragazzi che l'attenzione si sposti per i nerazzurri. Abbiamo raggiunto 30mila abbonati e vorrei ringraziare tutti per l'affetto verso la squadra e verso di noi". Barone ribadisce quanto la Viola sia tornata appetibile: "Penso che per qualsiasi giocatore che viene a giocare in una società, ci sono tanti fattori: c'è quello della città, dell'allenatore, dell'organizzazione, della tifoseria eccetera. Per tutto ciò, per la Fiorentina, per tutto l'ambiente, è un onore rappresentare la squadra. Per tanti giocatori è importante venire in una città come Firenze. Non siamo in Champions adesso, ma in futuro vogliamo essere competitivi a quei livelli. Ci dobbiamo preparare. Però un giocatore come Amrabat, è stato un obiettivo nostro e del presidente oltre che nostro. Lo abbiamo seguito, in ogni partita. Abbiamo fatto di tutto per portarlo alla Fiorentina. Ora è in prestito al Verona, lo utilizzeremo per il prossimo campionato".