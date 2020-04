Antognoni: "Castrovilli? Ce lo teniamo stretto alla Fiorentina"

FIRENZE - "Castrovilli al momento è il miglior giocatore italiano della Serie A insieme a Sensi e Tonali. Ce lo teniamo stretto”, lo ha detto ai microfoni di 'Toscana tv' il club manager della Fiorentina, Giancarlo Antognoni. “Ribery è un fuoriclasse dentro e fuori dal campo - ha aggiunto l'ex capitano viola - sicuramente la sua assenza ci ha penalizzato molto. Lo aspettiamo per quando ricominceremo il campionato”. Poi Antognoni ha fatto una valutazione delle recenti esperienze societarie del club gigliato: “Gli ultimi tre presidenti della Fiorentina sicuramente hanno dato qualcosa di positivo anche se Commisso è appena all'inizio. Cecchi Gori ha vinto qualcosa di buono con la Fiorentina, Della Valle ha riportato il club in una buona situazione di classifica e ha fatto la Champions League. Commisso, in questo momento, sta cercando di riportare la Fiorentina ai fasti che competono al club. Forse il presidente Commisso assomiglia molto a Mario Cecchi Gori, come mentalità e come conduzione familiare delle proprie aziende e della Fiorentina".

(In collaborazione con Italpress)