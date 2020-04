Fiorentina, l'ex Di Gennaro: "Commisso ha idee chiare e fame di vittorie"

di Ilaria Masini

FIRENZE - Antonio Di Gennaro, con la permanenza di Castrovilli e l'arrivo di Amrabat, come vede il centrocampo viola della prossima stagione?



"Sono due ottimi elementi, anche se credo che ancora manchi qualcosa per rendere il reparto veramente forte. Ci vuole un vero regista di grande qualità alla Pizarro. E credo che lo prenderanno perché la Fiorentina che immagino è ancora più forte".



Lei è stato per quattro anni in viola e ha vinto lo scudetto a Verona, qual è la sua opinione su Amrabat?

"All'Hellas è stato una grande sorpresa, però giocando a due perché Juric faceva il 3-4-2-1 e lui è un dinamico, recupera palloni, imposta. Tuttavia deve ancora migliorare in fase realizzativa".



In difesa cosa farebbe?

"Dragowski in porta merita fiducia ed è affidabile. Pezzella è da capire se puntarci ancora come capitano e leader perché ha avuto un periodo di difficoltà e poi si è ripreso. Però servirà un difensore davvero forte per fare il salto di qualità così come servirà un attaccante da 20 gol e un centrocampista alla Torreira, che dalla Sampdoria è andato all'Arsenal".

Lei è anche allenatore, con il master a Coverciano preso nel 2000. Come farebbe giocare il centrocampo viola?

"La prossima stagione con gli uomini attualmente a disposizione e pensando al 3-5-2 metterei Duncan con alternativa Benassi, Amrabat con Pulgar pronto a giocarsela e Castrovilli con Agudelo come outsider. Badelj difficilmente ci sarà. Per adesso farei così ma potrebbe anche essere un 4-3-3. Dipenderà anche dall'allenatore, quindi dal modulo e dal resto del mercato. Possono fare anche il rombo con Castrovillli trequartista ma dipenderà anche da Ribery, Chiesa, Cutrone e Kouamé che è veramente un bell'acquisto".



Però si aspetta ancora altri investimenti.

"Sì, per me Commisso spenderà altri 70-80 milioni sul mercato e una parte di questi saranno per un grande centrocampista. Da quando è a Firenze ha investito fra tutto 300 milioni in 10 mesi e investirà anche a giugno. Certo lo stadio sarebbe basilare come per le altre società altrimenti ci sarà sempre l'egemonia Juventus".



Conosce bene Iachini che è stato anche suo compagno di squadra a Verona. Sarà confermato?

"É un amico e sta facendo bene il suo lavoro perché non era facile arrivare in quella situazione. Bisogna capire come finirà il campionato con le 12 partite che rimangono. Gli auguro di continuare questa avventura e poi è amato dalla piazza e a Firenze questo fatto è importante. Credo anche che la società abbia già le idee chiare perchè le strategie si fanno adesso".

