Vlahovic-Cutrone-Pezzella: il virus va ko col tris d'assi della Fiorentina

FIRENZE - Hanno messo in un angolo il Covid, costringendo al ko l’avversario più subdolo, quello che ancora tiene sotto scacco il mondo intero, non soltanto quello del pallone. Dusan Vlahovic, German Pezzella e Patrick Cutrone, da qualche settimana a questa parte, possono sorridere. Ad annunciare la negatività al tampone, lo scorso 5 aprile, 25 giorni fa esatti, è stata la stessa Fiorentina. Da allora, i tre hanno ripreso ad allenarsi per farsi trovare pronti al momento giusto, se il calcio dovesse ripartire. A dire il vero, non vedono l’ora, se non altro per sancire un progressivo ritorno sulla strada della normalità. Ogni giorno, nella chat organizzata dagli assistenti di Beppe Iachini, ricevono tutti schede dettagliate. Hanno avuto a disposizione tapis-roulant e cyclettes e nessuno si è risparmiato, tantomeno gli ex positivi, che hanno lavorato pure misurandosi in sessioni individuali a distanza con professionalità internazionali. Quando potranno varcare il cancello del centro sportivo dovranno mantenere ritmi molto blandi per almeno un paio di settimane, ma loro sono pronti ad agire di rincorsa, per mettersi definitivamente alle spalle tutto di questo incontro ravvicinato col virus.





In casa, anche per ingannare il tempo, sono scattati pure challenge social, che in qualche modo hanno coinvolto un po’ tutti. Pezzella, per esempio, ha mostrato gli addominali fatti in 45 secondi (92 ripetizioni), lanciando la sfida ad altri connazionali, oltre ad aver aperto la zona fitness di casa ai propri followers, con sedute in diretta Instagram, così da mostrare, senza filtri, il lavoro di un professionista. Sua moglie è rimasta bloccata a Buenos Aires: il difensore argentino ha affrontato questo momento così particolare da solo, ma la tecnologia ha cancellato le distanze, trasformandosi in preziosa alleata.





