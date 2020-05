Fiorentina, Lirola: "Sogno di andare in Champions con i viola"

FIRENZE - Rispondendo alle domande dei tifosi sul canale Instagram della Fiorentina, il terzino destro Pol Lirola ha confessato alcuni suoi segreti e i suoi obiettivi in carriera: "La mia rete in Coppa Italia contro l'Atalanta è stato il momento migliore in stagione. Eravamo rimasti con l'uomo in meno, eppure siamo riusciti lo stesso a segnare. Esultare sotto la curva Fiesole tutti insieme è stato indimenticabile. Spero di vivere altri momenti così con questa maglia addosso".

Uno dei punti di forza della Viola è Chiesa: "Federico e' fortissimo, ha qualità enormi - aggiunge l'ex terzino del Sassuolo - Giocare con calciatori così forti è una bella cosa, lui e Sottil sono i giocatori che più mi hanno messo in difficoltà negli allenamenti, mentre gli avversari più tosti in campo sono stati Perisic, Insigne e Cristiano Ronaldo". Continuando a parlare dei suoi compagni di squadra, Pol afferma: "Castrovilli ha dimostrato di essere fortissimo, me ne sono reso conto ad inizio stagione quando gli chiesi se sarebbe rimasto e lui non lo sapeva ancora. Il nostro centrocampo è fortissimo, penso anche a Pulgar e Badelj".

Per non parlare poi di Ribery: "Il primo giorno che è arrivato pensavo che fosse una leggenda, al fatto che utilizzavo il suo avatar alla Playstation: adesso è un mio compagno di squadra, non sembra neanche vero". Lirola conclude parlando dei suoi sogni: "Siamo un cocktail di giovani con giocatori più esperti, penso che abbiamo un bel futuro. Vorrei partecipare alle prossime Olimpiadi con la Spagna ed essere convocato nella Nazionale maggiore, ma sogno anche di giocare in ChampionsLeague, magari con la Fiorentina. Sarebbe bello sentire quella musichetta magica il martedì sera...".