Fiorentina, Nardella: "Ristrutturazione del Franchi? Pronto a prendermi responsabilità"

FIRENZE - Intervistato da 'Rtv38', il primo cittadino di Firenze Dario Nardella ha commentato l'ipotesi che lo stadio della Fiorentina, l'Artemio Franchi, venga ristrutturato: "Sono pronto ad assumermi questa responsabilità - e anche quella per opere importanti pubbliche come l'aeroporto di Peretola o anche per la tramvia - se il Governo farà una norma per nominare, come chiede l'Anci, i sindaci commissari per le grandi opere pubbliche. Si deve fare presto e semplificare una burocrazia che rischia di danneggiare l'Italia". Nardella prende l'esempio di un'altra città: "A Genova il sindaco è stato nominato commissario per la ricostruzione del ponte Morandi, che è stata ultimata in tempi rapidi".

Nardella ha fiducia nel patron viola Rocco Commisso, favorevole alla ristrutturazione dello storico stadio: "E' entrato nella mentalità dei fiorentini che amano questo impianto e non vogliono demolirlo, ma magari vederlo rinnovato". Il sindaco conclude così: "Credo che si possa e si debba trovare il punto d'incontro tra il bisogno di rendere il 'Franchi' uno stadio moderno e insieme conservare tutto il suo significato e la sua forza simbolica".