FIRENZE - A poche ore dalla ripresa della serie A con la gara casalinga contro il Brescia, il talento della Fiorentina Gaetano Castrovilli ha affidato ai social ufficiali del club un messaggio rivolto ai tifosi viola: "So che non potete esserci e mi dispiace perché ci mancherete ma scenderemo in campo anche per voi. Forza Viola".

