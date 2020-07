Iachini: "Molti dimenticano che la Fiorentina è tra le più colpite dal Covid"

LECCE - "Anche questa partita l'abbiamo preparata con la giusta predisposizione". Lo ha dichiarato l'allenatore della Fiorentina, Beppe Iachini, nel corso della conferenza stampa a seguito della partita vinta dalla squadra viola in casa del Lecce: "Purtroppo nessuno si ricorda che siamo stati tra i più colpiti dal Coronavirus, abbiamo avuto molti giocatori a letto e non a casa. E' normale quindi che potessimo soffrire di più rispetto ad altri. Abbiamo creato molto, abbiamo colpito anche, in sei partite, cinque legni che avrebbero anche potuto darci quei punti in più che questa squadra avrebbe meritato di avere".

LECCE-FIORENTINA: LA CRONACA