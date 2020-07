Fiorentina, Iachini: "Rammarico per le occasioni sprecate"

MILANO - Deve ringraziare Terracciano, ormai un amuleto per la Fiorentina, dopo il pareggio in casa dell'Inter. Beppe Iachini ha commentato così lo 0-0 di San Siro: "Siamo venuti qui e all'inizio eravamo un po' frenati di gamba dopo le tre partite intense che abbiamo giocato, ma siamo andati in crescendo contro una grande squadra come l'Inter, tenendo bene il campo - ha rivelato ai microfoni di Sky Sport -. Nel primo tempo dovevamo tenere meglio il pallone, ma nella ripresa ci abbiamo messo il nostro piglio, sbagliando le scelte e le conclusioni in porta anche grazie alla bravura di Handanovic. Ce la siamo venuta a giocare e alla fine c'è rammarico per le situazioni degli ultimi dieci minuti che non abbiamo concretizzato. Davanti sprechiamo un po' troppo e questo è un nostro difetto" ha ammesso il tecnico viola.

INTER-FIORENTINA 0-0: NUMERI E STATISTICHE