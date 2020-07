Fiorentina, Iachini: "Futuro? Mi confronterò con la dirigenza"

FIRENZE - "I ragazzi sono stati molto bravi, ottima prestazione. Dobbiamo onorare il campionato fino alla fine. E' difficile giocare ogni tre giorni, ma riusciamo ad essere compatti e ad avere il giusto atteggiamento". Lo ha dichiarato il tecnico della Fiorentina, Beppe Iachini, ai microfoni di Sky dopo la gara con il Bologna: "Chiesa? Ragazzo stupendo e ottimo giocatore. Oggi ho preferito metterlo più vicino alla porta e vorrei farlo arrivare al suo record di gol in Serie A, con la tripletta di oggi è arrivato in doppia cifra e sono contento che ci sia riuscito. Sono felice per la squadra, i non è facile giocare con gli obiettivi già raggiunti. Quando sono arrivato la squadra era in difficoltà, l'ambiente era caldo, c'era una salvezza da conquistare e ci siamo compattati e siamo stati bravi ad uscire dalle difficoltà. Considero questo risultato come l'ottavo utile consecutivo, perché a Roma è come se non avessimo perso. Commisso? Lo sento sempre. E' soddisfatto del lavoro che ho fatto: all'inizio, come tutta la società era un po' impaurito dalla situazione. Futuro? Non ne voglio parlare, ci sarà un confronto con la dirigenza, con la quale i rapporti sono ottimi".

FIORENTINA-BOLOGNA 4-0: LA CRONACA