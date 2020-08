Fiorentina, la difesa è d'acciaio ma ora serve un attacco più concreto

FIRENZE - La conferma parte dalla difesa, vero pezzo forte di Beppe Iachini. Lo ha sottolineato nuovamente Rocco Commisso ieri pomeriggio durante la conferenza stampa ma i numeri dell'allenatore e alcuni meriti vanno anche oltre. Ma procediamo con ordine perché il primo dato da evidenziare è certamente che l'allenatore marchigiano ha ottenuto la miglior difesa del post lockdown, in solitaria, facendo meglio anche dell'Atalanta. I viola sono stati superati soltanto 12 volte dalla ripresa del campionato dopo lo stop per il Coronavirus e in ben 5 occasioni hanno mantenuto la porta inviolata grazie alla fase difensiva e ai due portieri che si sono alternati con efficacia, Terracciano e Dragowski.

Nelle 21 partite di campionato guidate in panchina da Iachini, la Fiorentina ha messo insieme 8 vittorie, 8 pareggi e 5 sconfitte, con 30 gol fatti e 20 subiti in totale. E se il cambio di rotta è stata fatto soprattutto in difesa, il primo obiettivo per la prossima stagione sarà quello di cecare più concretezza nel gol, magari anche grazie all'arrivo di un nuovo centravanti. Quando il tecnico marchigiano ha preso le redini della squadra, la Fiorentina era a quattro lunghezze dalla retrocessione e Beppe è riuscito nell'obiettivo salvezza e a centrare il decimo posto nella classifica finale. Cosa che fra l'altro non gli era mai riuscita in carriera visto che era stato undicesimo in passato con il Palermo e il Sassuolo.

