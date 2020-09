Fiorentina, Iachini: "Torino alla prima? Subito un test impegnativo"

FIRENZE - L'allenatore della Fiorentina Beppe Iachini, ai canali ufficiali del club viola, ha commentato il nuovo calendario della Serie A 2020/21 che vedrà i toscani cominciare con il Torino, un test casalingo definito dal tecnico "impegnativo, entrambi vorremo partire bene e sarebbe bello poter avere i tifosi al nostro fianco già dalla prima giornata. Tutte le gare saranno importanti e difficili, ma inevitabilmente dovremo affrontare ogni squadra. Conterà farsi trovare pronti e il modo migliore per farlo è lavorare con la determinazione che stiamo mettendo dal primo giorno di allenamenti. Per noi adesso è importante impegnarci al massimo per arrivare pronti all'inizio del campionato" ha concluso Iachini.

