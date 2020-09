Fiorentina, 5 gol al Grosseto con debutto di Bonaventura

FIRENZE - Nel giorno del debutto di Giacomo Bonaventura con la maglia della Fiorentina, i suoi compagni segnano e convincono in amichevole contro il Grosseto. Bisogna aspettare 15' per vedere la Viola in vantaggio, con un destro di Cutrone da fuori area. L’attaccante viola pesca l’angolino alla destra di Barosi. Ottima azione personale dell'ex Milan. I ritmi di gioco non sono affatto alti, mal al 32' sempre Cutrone si prende un colpo alla vita in area e ottiene così un rigore, che Vlahovic realizza con freddezza. Lo stesso attaccante serbo crea un'altra palla gol, ma prima Cutrone e poi Venuti arrivano in ritardo all'appuntamento col gol con un cross dalla sinistra.

Sempre Cutrone è il pericolo numero uno

Servono altri sette minuti e arriva il tris viola: l'ispiratissimo Cutrone riceve un pallone dalle retrovie, si allarga a destra e crossa per Vlahovic, preciso nel tap-in a due passi dalla porta. Il Grossetto sfiora la rete con Fratini, che timbra il palo con un tiro cross insidioso. 58esimo, altro gol gigliato: Venuti intercetta un passaggio in uscita poco fuori dall’area di rigore. Palla in mezzo per Cutrone e anche lui firma così la sua doppietta. Iachini manda in campo Bonaventura ed Eysseric per Venuti e Cristoforo, poi arriva il momento di Biraghi e Chiesa. Gloria anche per Raimo del Grossetto, che sgancia una bomba da fuori area e trafigge Terracciano. La sfida si chiude con la rete del 5-1 griffato Vlahovic, ma gran parte del merito è di Amrabat, che caparbiamente recupera una palla che aveva perso e serve Dusan con un cross col contagiri.