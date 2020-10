Fiorentina, Iachini: "Dobbiamo portare in condizione i nuovi"

CESENA - È stato di poche parole Beppe Iachini, ai microfoni di Sky Sport, nel commentare il pareggio 2-2 in "casa" dello Spezia. Due punti persi, visto che la sua Fiorentina si era portata sul doppio vantaggio nel giro di soli quattro minuti, prima di subire il ritorno e la rimonta dei liguri. "I ragazzi lavorano, ma in certi momenti capita che si possa raccogliere il giusto - ha spiegato Iachini -. Ci sono alcuni giocatori nuovi che lavorano con noi solamente da pochi giorni e che dobbiamo portare nella giusta condizione fisica. Lavorando e spingendo questa squadra ha margini per fare bene qualcosa di importante".

