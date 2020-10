Coronavirus, un positivo nella Fiorentina: annullata presentazione Martinez Quarta

FIRENZE - Con un comunicato sul proprio sito ufficiale la Fiorentina ha reso noto "che nell'ambito dei test preventivi per la rilevazione del Covid-19 è stato riscontrato un caso di positività: un membro dello staff. Il tesserato in questione, completamente asintomatico, è già in isolamento. Il gruppo squadra della Fiorentina entrerà ora, quindi, in bolla e continuerà a seguire tutto l'iter previsto dai protocolli sanitari".

Il club viola ha anche aggiunto che "a seguito della positività riscontrata all'interno del gruppo squadra, la conferenza stampa di presentazione di Martinez Quarta è annullata e tutte le attività media del club, ad eccezione del giorno gara, sono sospese".