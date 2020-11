Fiorentina, Iachini: "Partita che andava sbloccata, Parma molto chiuso"

PARMA - Ai micrifoni di Dazn, il tecnico della Fiorentina Beppe Iachini ha commentato lo 0-0 contro il Parma: "La squadra ha fatto la partita che doveva fare, mostrando predominio, con velocità, anche con qualità. Il Parma era chiuso, basso, non era facile, non abbiamo trovato la giocata finale. Loro si sono abbassati, il Parma quando ti ruba palla pò far male in contropiede con giocatori come Inglese e Gervinho. Il nostro portiere non ha fatto interventi, dietro abbiamo fatto bene senza concedere nulla, era una partita da sbloccare visto che la squadra era molto chiusa". Sul perché non mettere altri attaccanti: "Il nostro attaccante era Kouame, poi è entrato Cutrone. Noi usiamo molto gli inserimenti dei centrocampisti, anche gli esteni sono andati alla conclusione, è chiaro che dovevamo sbloccare la partita, i risultato ne è stato la conseguenza, la squadra come spirito ha fatto la partita che doveva fare".

La Fiorentina ci prova, Sepe para sempre: 0-0 a Parma

Ribery e Castrovilli si sono calpestati i piedi: "Quando loro accorciavano su Ribery, era Castrovilli che doveva cercare la profondità e farsi trovare dietro le spalle per creare diffciotà, a volte l'ha fatto bene a volte con meno efficacia. Ripeto, l'ha squadra ha giocata, ma il Parma ha fatto 2-2 in casa dell'Inter, ci è mancato il gol, Sepe è stato molto bravo, il migliore in campo, dimostra che abbiamo calciato in porta. 4-3-3? Ci stiamo lavorando sopra, innanzitutto Callejon lo volevamo portare a una condizione ottimale, ieri è arrivat questa notizia, dispiace innanzitutto per lui, era un'opportunità nella quale credevamo. Vado a casa sereno? Sono voci che c'erano nel finale dello scorso campionato, l'anno scorso siamo andati dal quartultimo posto fino al decimo. Dopo le prime due partite ce ne è capitata di ogni tipo, meritavamo qualche punticino in più. I ragazzi danno tutto e dobbiamo ritrovare serenità. Quello che si deciderà non spetta a me, sono contento di allenare la Viola, ci sono legato per la mia storia".

PARMA-FIORENTINA 0-0: NUMERI E STATISTICHE