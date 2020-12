Fiorentina, Commisso: "Il nuovo stadio forse è un sogno irrealizzabile"

FIRENZE - "Nuovo stadio? Vedremo se ci saranno le condizioni per poter lavorare e destinare altre cifre importanti a questa struttura che è vitale per le società che hanno ambizione. Ma per come si stanno mettendo le cose, per ciò che sento e leggo, ho tanta paura che il nuovo stadio della Fiorentina possa rimanere un sogno irrealizzabile". È la risposta del presidente viola Rocco Commisso alla lettera inviata da un vicepresidente di un club fiorentino dell'Isola d'Elba: "Tutto quello che faccio è per il bene della Fiorentina, un club che ho a cuore e in cui da più di un anno sono immerso con la mia famiglia. Mi auguro di portare avanti progetti e idee per rendere questa squadra sempre più competitiva e regalare un futuro ricco di soddisfazioni. Ribadisco ancora che non farò mai promesse che non potrò mantenere, è una piccola regola che mi hanno insegnato i miei genitori e che porto con me in tutte le scelte di vita, personali e di businnes. Non voglio illudere nessuno, ho rispetto nei confronti di tutta la famiglia viola e dirò sempre la verità. Siamo partiti dalle fondamenta, dalle basi di un club, come il centro sportivo, la casa dove far crescere i nostri ragazzi e ragazze".