Prandelli: "Commisso e lo stadio? Follia tutta italiana"

FIRENZE - "È una sconfitta per il calcio italiano, in particolar modo per chi come il presidente Commisso viene dall'estero per investire, una follia tutta italiana. Ma l'importante è che lui non perda energia e carica, è una persona con valori importanti che vuole fare tanto per la Fiorentina". Comincia dalla questione stadio la conferenza stampa di Cesare Prandelli in vista della delicata trasferta di Napoli, una gara dove il tecnico viola vuole vedere "lo stesso atteggiamento visto in casa della Juventus. Contro le grandi squadre servono idee precise e voglia di superare i limiti".

Poi di nuovo su Commisso: "Se arriva una persona che vuole costruire una casa per la Fiorentina, il Centro Sportivo e lo Stadio è un valore aggiunto per una società gloriosa che con queste strutture potrebbe diventare da Europa sempre. Commisso vuole lasciare il segno ma deve capire le esasperazioni italiane. Non credo che dia noia a qualcuno - ha proseguito Prandelli - ma non voglio entrare in un ginepraio che può essere politico. Io faccio l'allenatore e faccio già fatica a portare avanti il mio lavoro". Sugli infortunati: "Stanno recuperando, ma non sono completamente guariti. Kouamé resta? È serio e motivato. L'allenatore e lo staff sono lì proprio per migliorarlo. Sui tempi dello smarcamento, il primo controllo e l'attacco alla porta. Se lui si sente un attaccante deve partecipare alla fase realizzativa. Penso che si possa considerare un attaccante moderno che può fare la punta in profondità ma anche sull'esterno da dove può raggiungere la porta segnando anche 10-15 gol".