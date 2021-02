Fiorentina, Prandelli: "Ribery in dubbio per l'Inter. Stop Milenkovic eccessivo"

FIRENZE - La Fiorentina ospiterà l'Inter al Franchi domani e Cesare Prandelli ha analizzato il match in conferenza stampa: "I ragazzi stanno bene, hanno recuperato ma Ribery ha avuto un piccolo fastidio. Lo valuteremo domani mattina". Il discorso del tecnico viola si sporta poi sulla formazione di Conte: "È una squadra attrezzata per arrivare in fondo al campionato, è una corazzata con un gioco consolidato: dovremo essere molto compatti ed equlibrati. Tutti vorrebbero giocare partite così ed esserne all'altezza".

Prandelli su Kokorin e Malcuit "Le nostre ultime prestazioni sono state abbastanza buone, abbiamo alzato l'intensità e credo che il gruppo abbia capito - ha aggiunto il tecnico di Orzinuovi - Non siamo una squadra che palleggia molto ma sappiamo arrivare in area avversaria con determinazione. Dobbiamo lavorare bene sui cali di attenzione". Prandelli ha parlato dei nuovi acquisti. "Kokorin sapevamo che aveva bisogno di tre settimane di preparazione, ma sta lavorando benissimo. Conto di inserirlo in ritiro il prima possibile. Malcuit sta bene, verrà in panchina e se avrò bisogno di lui una mezz'ora in campo la potrà fare".

Fiorentina come contro la Juve Il sogno non troppo segreto della Viola è replicare la grande vittoria contro la Juve di dicembre: "Io sono sempre ottimista, alla tradizione favorevole contro l'Inter ci credo fino ad un certo punto". Un piccolo excursus sul nuovo centro sportivo: "Ne parlavo oggi con il patron, gli ho detto che un centro sportivo porta punti in più in classifica. Il nostro porterà lustro a Firenze e i giocatori del futuro guarderanno molto il luogo di lavoro. Il nostro presidente pensa al futuro: ho visto il disegno e sarà davvero unico. Spero che sotto l'albero che sarà piantato domani un giorno ci possa essere una bella panchina... Non dobbiamo far perdere tempo alla nostra proprietà. Commisso ha speso tanto ma non sempre i risultati arrivano subito, anche perché non si devono scegliere solo i giocatori, ma anche gli uomini".

Chi gioca al posto di Castrovilli? Martinez Quarta dovrà dare il massimo contro Romelu Lukaku: "Il nostro difensore ha personalità e tecnica, può impostare e andare al tiro. Quello che non deve fare è andare oltre i suoi compiti. Deve fare quello che sa, perché lo sa fare benissimo. Quarta ha fatto bene fino all'ultimo minuto in Coppa Italia, ha subito un fallo e non poteva fare di più. Lukaku è difficile da fermare, è un campione che svaria su tutto il fronte di attacco. Chi prenderà il posto di Castrovilli? Non ho ancora deciso, ho dei dubbi e questo è importante, perché vuol dire che tanti giocatori possono essere titolari".