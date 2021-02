Fiorentina, Prandelli: "Vlahovic crescerà ancora. Bene Castrovilli-Eysseric"

FIRENZE - "Abbiamo affrontato una squadra che era in forma e li temevamo, ma nella ripresa siamo stati bravi a indovinare i cambi". Cesare Prandelli ha analizzato così, ai microfoni di Sky Sport, la vittoria 3-0 della Fiorentina sullo Spezia, per tre punti che rappresentano ossigeno viola in chiave salvezza. "Castrovilli ed Eysseric? Bene tutti e due, dopo il loro ingresso non abbiamo più rischiato ripartenze per vie centrali, sono stati bravi a capire le situazioni di una gara molto difficile. Continuità? È quello che stiamo cercando, ma non abbiamo giocato male contro Torino, Inter e Sampdoria. Adesso conta non perderci in banalità, non dobbiamo complicarci la vita come facciamo ogni tanto: ci abbattiamo ed esaltiamo nella stessa partita".