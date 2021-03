Fiorentina, striscione per Prandelli: "Viene prima l'uomo..."

Cesare Prandelli si è dimesso martedì scorso da allenatore della Fiorentina. Lo ha fatto con una commovente lettera in cui ha esposto i problemi personali che lo hanno condotto a tale scelta. La Curva Fiesole ha scelto di omaggiare l'ex allenatore con uno striscione appeso ai cancelli dello stadio Artemio Franchi: "Viene prima l'uomo dell'allenatore, per sempre fieri del tuo amore". La Fiorentina è tornata sotto la guida di Giuseppe Iachini, ha attualmente 29 punti e dopo una stagione complicata è in lotta per la salvezza.