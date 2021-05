Fiorentina, Commisso: "Difenderò Gattuso a spada tratta"

FIRENZE - "Non sono solo io ad essere felice per il nuovo allenatore, ma anche tanti tifosi. È tornanto l'entusiasmo, come due anni fa, anche se poi qualcosa è andato storto. Voglio ringraziare e dire a tutti che spero che questo consenso possa rimanere a lungo. Aiutate la squadra e Gattuso". Così il presidente Rocco Commisso, ai canali ufficiali del club viola, ha commentato la scelta di Rino Gattuso come nuovo tecnico allenatore della Fiorentina. "Ringrazio chi ha lavorato per tutto questo, io ho sempre detto che era simile a me quando giocava e poi c'era quando l'Italia ha vinto il Mondiale nel 2006 ed io ero a Firenze - ha aggiunto Commisso -. Rispetto lui, la sua famiglia e la sua grinta: è uno che non dice le cose dietro, ma davanti come ha sempre fatto Rocco. Sarò qui a difenderlo a spada tratta quando le cose non dovessero andare bene".

Mercato Sulla sessione di mercato estiva che si appresta a cominciare: "Le decisioni saranno prese dalla società e dall'allenatore, intanto lasciamo lavorare Gattuso. Voglio ricordare che, Roma a parte, siamo stati i primi ad annunciare il nuovo allenatore. Voglio anche ringraziare Iachini, a lui sarò sempre grato per quello che ha fatto per la Fiorentina, ma la mia sul suo rinnovo era una battuta, non verità come hanno detto i giornali fiorentini. Ero già intenzionato a cambiare rotta". Commisso è tornato anche sull'argomento Superlega: "Ne ho detto già parlato, il concetto di formare la Superlega è il risultato di quanto la FIFA ha deciso sul campionato americano. Quando siamo andati in tribunale hanno deciso che in America era consentito formare campionati chiusi. Lì i ricchi si arricchiscono e i più poveri diventano sempre più poveri. Chiedo a Infantino che le leggi siano uguali per tutti, in tutto il mondo".