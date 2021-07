Fiorentina, Sottil: "Io erede di Chiesa, perchè no?"

MOENA - "L'anno al Cagliari mi è servito tantissimo e con Di Francesco ho giocato con continuità. Poi l'infortunio mi ha frenato ed è stato un peccato, ma ora gioco spensierato. Mister Italiano ha portato nuovi pensieri, gli allenatori precedenti chiedevano cose diverse. E di questo siamo contenti". Così Riccardo Sottil, tornato alla Fiorentina, direttamente dal ritiro di Moena. "Riscattandomi la società mi ha mostrato fiducia e cerherò di ripagarla sul campo - ha aggiunto il classe '99 -. Vlahovic? Io e Dusan ci conosciamo bene e abbiamo un bel rapporto anche fuori dal campo e questo ci aiuta molto. Cosa mi chiede Italiano? Grande pressing in avanti e verticalizzazioni ai centrocampisti, con gioco, palleggio e lavoro degli esterni. Insomma è un bel martello e dice le cose in faccia In allenamento mi diverto molto". In molti etichettano Sottil come l'erede di Federico Chiesa: "Non mi pesa il paragone, con Federico ho un buon rapporto anche se abbiamo caratteristiche diverse".