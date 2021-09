Furia Commisso sui tifosi Atalanta: "Zingaro a Vlahovic, si devono vergognare"

FIRENZE - Ieri sera la Fiorentina ha centrato una vittoria di platino in casa dell'Atalanta, ma Rocco Commisso non è riuscito a godersi appieno l'impresa a causa dei brutti cori riservati dai tifosi bergamaschi a Dusan Vlahovic, autore della doppietta su rigore che ha deciso la partita del "Gewiss": "Io non so come sono fatte certe tifoserie però noi qui negli ultimi anni abbiamo perso tre partite, ogni tanto vincono loro ed ogni tanto vinciamo noi - ha spiegato il patron viola ai canali ufficiali del club toscano -. Non abbiamo fatto baldoria quando abbiamo perso, però non mi è piaciuto quello che hanno fatto loro: due anni fa se la sono presa con Dalbert con cori razzisti, quest'anno se la sono presa con Dusan Vlahovic mentre faceva l'intervista dicendogli che è uno zingaro. Cose brutte, si devono vergognare".