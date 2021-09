Fiorentina, Commisso: "Viola Park pronto entro un anno"

FIRENZE - Proseguono spediti i lavori per la costruzione del "Viola Park", il nuovo centro sportivo di Bagno a Ripoli (alle porte di Firenze) che ospiterà la Fiorentina. Il Presidente viola Rocco Commisso lo definisce "la casa della Fiorentina che da 95 anni, quando è stata fondata, non ha avuto mai una sede principale, con tutti i suoi dipendenti, in una casa grande come questa". Durante la visita al cantiere con tutti i dipendenti della Fiorentina, Commisso ha lasciato intendere di non aver ancora digerito il rifiuto alla ristrutturazione del Franchi: "Nel settembre del 2019 - ha ricordato i numero uno viola - abbiamo presentato il progetto di ristrutturazione dello stadio 'Franchi' e ci hanno detto di no. A oggi sarebbe finito al 70 per cento se ci avessero lasciato fare. Lasciamo stare, comunque, andiamo avanti e concentriamoci sul centro sportivo, che fra un anno, forse un po' di più, ospiterà tutti i dipendenti della Fiorentina. È un progetto bellissimo, voglio ringraziare mio figlio, che oggi non è qui, e mia moglie, perché se non fosse stato per lei niente sarebbe stato fatto qui".