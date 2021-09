Fiorentina, Castrovilli e Pulgar out contro l'Inter

FIRENZE - Mister Italiano non potrà contare né su Castrovilli né su Pulgar per la sfida di martedì contro l' Inter : queste le indicazioni che giungono dal centro di allenamento della Fiorentina alla vigilia della sfida contro gli uomini di Simone Inzaghi . Se l'infortunio di Castrovilli era noto a tutti, con il giocatore che rimarrà in osservazione all'ospedale di Genova almeno per un altro giorno dopo il forte colpo al costato ricevuto nella gara contro il Genoa, il cileno è un'assenza dell'ultimo minuto.

Nico Gonzalez e Venuti recuperati

Le buone notizie per Italiano arrivano da Nico Gonzalez e Venuti: i due sembrano aver smaltito i rispettivi acciacchi e potrebbero diventare un'arma in più per la Viola a gara in corso. Anzi, Gonzalez potrebbe anche partire titolare nel tridente con Callejon e Vlahovic. A centrocampo rimane il dubbio tra Duncan e Maleh, mentre per Torreira dovrebbe essere assicurato il ruolo di regista.