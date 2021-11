Fiorentina-Milan: la Viola punta su Bonaventura

FIRENZE - Fiorentina-Milan sarà una partita speciale per Jack Bonaventura. Il centrocampista viola ha passato sei stagioni con la maglia rossonera, e anche se questa sarà la sua seconda annata da avversario, i ricordi di quelle 184 partite saranno ancora emozioni ben vive nella mente del numero 5 di Vincenzo Italiano. L'opzione per prolungare il contratto fino al 2023 sarà presto attivata dalla società di Rocco Commisso, dunque Bonaventura sa di essere centrale nel progetto viola. E contro il Milan vorrà sicuramente aumentare il bottino di reti personali fermo ancora ad una sola marcatura in questa stagione. Alla Fiorentina manca ancora l'acuto contro una big in questo campionato, visto che è uscita sconfitta al Franchi contro Inter e Napoli, lasciando punti preziosi anche contro Lazio e Juventus. Dopo le due sconfitte dello scorso anno contro il Diavolo, sarà proprio Bonaventura, dall'alto della sua esperienza, a dover prendere le redini del gruppo per guidarlo in quell'unico traguardo che ancora manca a questo inizio di stagione viola. Imprescindibile pilastro per Italiano (12 presenze su dodici partite, di cui 11 da titolare) al numero 5 mancano solo i gol per diventare simbolo della nuova Fiorentina. La partita con il Milan sarà un'occasione speciale per tanti motivi.