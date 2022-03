Fiorentina, il messaggio lasciato da un tifoso sull'auto dei giocatori è virale!

L'atmosfera a Firenze è già caldissima: per la semifinale di andata di Coppa Italia al Franchi è attesa la Juve di Dusan Vlahovic e i tifosi viola non potrebbero essere più carichi. Tante le iniziative goliardiche che si sono moltiplicate nel corso della giornata in giro per la città, a partire da quella ormai tradizionale dei Postini Fiorentini, che hanno deciso di non garantire la cura di sempre nelle "vie juventine". I sostenitori viola le stanno provando tutte per caricare la squadra, nell'attesa del ritorno del grande ex serbo in quella che è stata la sua casa per cinque anni: anche lasciare messaggi sulla macchina dei giocatori della Fiorentina fa parte del clima unico e particolare che si respira nel capoluogo toscano.