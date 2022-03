Fiorentina, Torreira: "Felice di essere qui: sento la fiducia dell'ambiente"

FIRENZE - Nel giorno di riposo concesso da Vincenzo Italiano alla Fiorentina dopo la vittoria sul Bologna, il match winner del Franchi Lucas Torreira ha parlato i microfoni di Ragio Sport 890, assicurando di essere pienamente coinvolto nel progetto viola del quale è entrato a far parte la scorsa estate: "I miei procuratori - ha spiegato il centrocampista uruguayano - si sono incontrati la settimana scorsa con la società. Sono molto contento di essere alla Fiorentina perché sento tanta fiducia. Ad oggi il mio cartellino appartiene all'Arsenal e devo fare alcune valutazioni, ma io sono felice qui. Il gol al Bologna? Non so come l'ho segnato, ma l'importante è che sia servito per regalare la vittoria alla squadra. Italiano mi chiede spesso di entrare di più in area".